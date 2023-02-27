Kevin Ruppert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Ruppert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Ruppert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Ruppert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Ruppert 16 Ağustos 1991 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Ruppert Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Ruppert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kevin Ruppert'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Ruppert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Ruppert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Ruppert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Ruppert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Mondercange

1 Temmuz 2010 yılında FC Brouch

30 Haziran 2011 yılında Mondercange

1 Temmuz 2011 yılında Erpeldange

1 Temmuz 2013 yılında FC UNA Strassen

1 Temmuz 2020 yılında Mondercange

Kevin Ruppert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Ruppert şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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