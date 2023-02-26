Kevin Sambonino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Sambonino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Sambonino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Sambonino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Sambonino 14 Nisan 2000 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Josué Sambonino Terán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Sambonino Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Kevin Sambonino'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Sambonino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Sambonino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Sambonino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Sambonino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Guayaquil City

Kevin Sambonino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Sambonino şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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