Kevin Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Sanchez 16 Aralık 1998 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Luis Sánchez Ojeda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Sanchez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RM soccer sueños de un crack yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Sanchez'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sport Ancash

12 Şubat 2020 yılında San Román

24 Mart 2022 yılında Llacuabamba

4 Ocak 2023 yılında Sport Boys

Kevin Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Sanchez şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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