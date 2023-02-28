Kevin Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Santos 20 Kasım 1999 tarihinde Alverca do Ribatejo şehrinde doğmuştur. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Kévin David Nogueira Carvalho Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Santos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Coda Independent Sports yapmaktadır. Kevin Santos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

York United FC futbol takımında oynamaktadır. York United FC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Santos'nin York United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Setúbal U19

1 Temmuz 2018 yılında Vitória FC U23

1 Temmuz 2019 yılında Tadcaster

23 Temmuz 2021 yılında Darlington

12 Temmuz 2022 yılında York United

Kevin Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Santos şuan York United FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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