Kevin Schur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Schur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Schur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Schur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Schur 19 Kasım 1990 tarihinde Saint-Germain-en-Laye şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Schur Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Pro Management yapmaktadır. Kevin Schur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 5 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Kevin Schur'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Schur Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Schur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Schur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Schur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Versailles Alt.

1 Temmuz 2010 yılında FC Versailles

2 Temmuz 2010 yılında Le Chesnay

30 Haziran 2011 yılında FC Versailles

1 Temmuz 2012 yılında US Alençon

1 Temmuz 2013 yılında US Avranches

1 Temmuz 2017 yılında Le Mans FC

5 Temmuz 2018 yılında SC Bastia

Kevin Schur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Schur şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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