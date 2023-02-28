Kevin Serna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Serna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Serna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Serna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Serna 22 Aralık 1997 tarihinde Popayán şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Steven Serna Jaramillo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Serna Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Serna'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Serna Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kserna97/

Haberin Devamı

Kevin Serna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Serna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Serna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Serna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Luqueño

9 Şubat 2021 yılında Santa Rosa

1 Ocak 2022 yılında AD Tarma

Kevin Serna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Serna şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.