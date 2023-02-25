Kevin Shkreta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Shkreta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Shkreta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Shkreta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Shkreta 16 Ocak 2002 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Shkreta Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Shkreta'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Shkreta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Shkreta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Shkreta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Shkreta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında KF Tirana U19

1 Temmuz 2020 yılında KF Luzi United

1 Temmuz 2021 yılında Partizani U21

31 Ağustos 2022 yılında KF Tërbuni

Kevin Shkreta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Shkreta şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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