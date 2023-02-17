Kevin Shkurti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Shkurti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Shkurti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Shkurti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Shkurti 19 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arnavutluk,Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Shkurti Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBM Sports Group.bv yapmaktadır. Kevin Shkurti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Shkurti'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kevin Shkurti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Shkurti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kevin Shkurti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Shkurti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında OH Leuven U18

1 Ocak 2022 yılında OH Leuven U21

Kevin Shkurti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Shkurti şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Shkurti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

OH Leuven (-2021)

Belçika U18 takımında 18 numaralı formasıyla 15 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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