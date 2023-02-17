Kevin Sostarits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Sostarits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Sostarits kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Sostarits ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Sostarits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Sostarits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Sostarits adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Sostarits Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Sostarits 13 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Sostarits Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Kevin Sostarits, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Sostarits'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Sostaritsboyu ve yaşı kaç

Kevin Sostarits Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Sostarits isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Sostarits Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Sostarits futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2016 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Admira II

26 Ağu 2020 yılında FAC

30 Haziran 2021 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2022 yılında Admira Wacker

2 Temmuz 2022 yılında Vorwärts Steyr

30 Haziran 2023 yılında Admira Wacker

Kevin Sostarits kimdir

Kevin Sostarits Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Sostarits şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Floridsdorfer AC (2007-)

Kevin Sostarits Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Kevin Sostarits nereli

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