Kevin Spadanuda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Spadanuda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Spadanuda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Spadanuda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Spadanuda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Spadanuda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Spadanuda

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Spadanuda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Spadanuda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Spadanuda 16 Ocak 1997 tarihinde Bülach şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsviçre,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Spadanuda Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Kevin Spadanuda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Spadanuda'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kevin Spadanudaboyu ve yaşı kaç

Kevin Spadanuda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Spadanuda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Spadanuda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Spadanuda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2008 yılında Aarau Jgd.

1 Temmuz 2012 yılında Aarau U16

1 Temmuz 2013 yılında Aargau U17

1 Temmuz 2014 yılında Aarau U18

1 Temmuz 2015 yılında Aargau U21

1 Temmuz 2016 yılında ara verdi

25 Temmuz 2017 yılında Schinznach-Bad

16 Şubat 2018 yılında SC Schöftland

1 Temmuz 2018 yılında FC Baden 1897

1 Temmuz 2019 yılında FC Aarau

1 Temmuz 2022 yılında AC Ajaccio

Kevin Spadanuda kimdir

Kevin Spadanuda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Spadanuda şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Glattfelden, Grasshopper Club Zürich, FC Aarau

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kevin Spadanuda nereli

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