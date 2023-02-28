Kevin Svehla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Svehla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Svehla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kevin Svehla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kevin Svehla 22 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Švehla şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kevin Svehla Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Ruzomberok U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Kevin Svehla'nin MFK Ruzomberok U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Kevin Svehla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kevin Svehla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kevin Svehla şuan MFK Ruzomberok U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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