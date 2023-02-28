Kevin Svehla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Svehla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kevin Svehla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Svehla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.