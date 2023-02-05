Kevin Tapoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Tapoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Tapoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Tapoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Tapoko 13 Nisan 1994 tarihinde Laval şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen Fransa,Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Tapoko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JSA sports career management yapmaktadır. Kevin Tapoko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Tapoko'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Tapoko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kevintapoko55/

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Kevin Tapoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Tapoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Tapoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Tapoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Le Mans B

30 Ağu 2012 yılında Lausanne-Sport

30 Eylül 2013 yılında Dessel Sport

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

7 Kasım 2014 yılında Dessel Sport

2 Şubat 2015 yılında OH Leuven

23 Aralık 2015 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2016 yılında Mouscron

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2016 yılında White Star

14 Ocak 2017 yılında Panionios

16 Ocak 2018 yılında Aris Limassol

1 Temmuz 2018 yılında Apollon Smyrnis

20 Ağu 2018 yılında Hapoel Hadera

13 Ocak 2019 yılında H. Beer Sheva

1 Temmuz 2019 yılında Hapoel Haifa

31 Temmuz 2020 yılında H. Beer Sheva

1 Ağu 2020 yılında Grenoble

30 Haziran 2021 yılında H. Beer Sheva

5 Eylül 2021 yılında Hapoel Haifa

6 Şubat 2022 yılında Beroe

30 Haziran 2022 yılında Hapoel Haifa

1 Temmuz 2022 yılında Stade Lavallois

Kevin Tapoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Tapoko şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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