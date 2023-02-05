Kevin Testud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Testud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Testud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Testud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Testud 12 Nisan 1992 tarihinde Montélimar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Testud Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sébastien Cagnet yapmaktadır. Kevin Testud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Testud'nin FC Annecy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Testud Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Testud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Testud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Testud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Sète 34

1 Temmuz 2015 yılında AS Béziers

1 Temmuz 2016 yılında FC Sète 34

1 Ağu 2019 yılında AS Béziers

1 Temmuz 2020 yılında Bourg-en-Bresse

1 Temmuz 2021 yılında FC Annecy

Kevin Testud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Testud şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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