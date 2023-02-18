Kevin Theophile Catherine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Theophile Catherine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Theophile Catherine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Theophile Catherine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Theophile Catherine 28 Ekim 1989 tarihinde Saint-Brieuc şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Martinique,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Theophile Catherine Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team Endo yapmaktadır. Kevin Theophile Catherine, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 6 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Kevin Theophile Catherine'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Theophile Catherine Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/kevintheophilecofficial/

Kevin Theophile Catherine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Theophile Catherine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kevin Theophile Catherine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Theophile Catherine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Rennes

31 Ağu 2013 yılında Cardiff

19 Ağu 2014 yılında Saint-Étienne

30 Haziran 2015 yılında Cardiff

1 Temmuz 2015 yılında Saint-Étienne

6 Temmuz 2018 yılında Dinamo Zagreb

Kevin Theophile Catherine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Theophile Catherine şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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