Kevin Torok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Torok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Torok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Torok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Torok 17 Şubat 2003 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Torok Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V Agency yapmaktadır. Kevin Torok, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Torok'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Torok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Torok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Torok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Torok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2019 yılında Honvéd U19

1 Aralık 2020 yılında Honvéd II

1 Ağustos 2021 yılında Lecce U19

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2023 yılında Zalaegerszeg

3 Şubat 2023 yılında Szentlőrinc SE

30 Haziran 2023 yılında Zalaegerszeg

Kevin Torok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Torok şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Torok Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SZEAC Akadémia (-2017)

Macaristan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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