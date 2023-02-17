Kevin Tshiembe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Tshiembe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Tshiembe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Tshiembe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Tshiembe 31 Mart 1997 tarihinde Copenhague şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Kevin N'goyi Tshiembe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Tshiembe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Kevin Tshiembe, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 4 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Tshiembe'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kevin Tshiembe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tshiembe18/

Kevin Tshiembe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Tshiembe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kevin Tshiembe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Tshiembe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AB Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Lyngby BK U19

1 Temmuz 2017 yılında Lyngby BK

4 Ağu 2021 yılında Bröndby IF

Kevin Tshiembe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Tshiembe şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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