Kevin Van Den Kerkhof kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Van Den Kerkhof Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Van Den Kerkhof adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Van Den Kerkhof Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Van Den Kerkhof 14 Mart 1996 tarihinde Saint-Saulve şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kevin Daniel Van Den Kerkhof şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Van Den Kerkhof Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unit Soccer yapmaktadır. Kevin Van Den Kerkhof, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Van Den Kerkhof'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kevin Van Den Kerkhof Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Van Den Kerkhof isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Van Den Kerkhof Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Van Den Kerkhof futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lorient B

1 Temmuz 2016 yılında SC Feignies

14 Ağu 2017 yılında UR La Louvière

1 Temmuz 2019 yılında Olym. Charleroi

1 Temmuz 2020 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2022 yılında SC Bastia

Kevin Van Den Kerkhof Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Van Den Kerkhof şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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