Kevin Van Den Noortgaete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Van Den Noortgaete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Van Den Noortgaete kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Van Den Noortgaete ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Van Den Noortgaete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Van Den Noortgaete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Van Den Noortgaete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Van Den Noortgaete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Van Den Noortgaete 14 Temmuz 1986 tarihinde Zottegem şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Van Den Noortgaete Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Van Den Noortgaete, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Ninove futbol takımında oynamaktadır. KVK Ninove takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kevin Van Den Noortgaete'nin KVK Ninove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Van Den Noortgaeteboyu ve yaşı kaç

Kevin Van Den Noortgaete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Van Den Noortgaete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin Van Den Noortgaete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Van Den Noortgaete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında FC Brügge U21

1 Temmuz 2004 yılında RSC Anderlecht

1 Temmuz 2005 yılında FCN Sint-Niklaas

1 Temmuz 2008 yılında KSV Temse

1 Temmuz 2009 yılında Eendracht Aalst

1 Temmuz 2018 yılında Olsa Brakel

1 Temmuz 2019 yılında KVK Ninove

Kevin Van Den Noortgaete kimdir

Kevin Van Den Noortgaete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Van Den Noortgaete şuan KVK Ninove takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eendracht Aalst, Club Brugge

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Kevin Van Den Noortgaete nereli

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