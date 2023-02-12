Kevin Van Veen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Van Veen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Van Veen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Van Veen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Van Veen 1 Haziran 1991 tarihinde Eindhoven şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Hollanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Van Veen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LPM Football Agents yapmaktadır. Kevin Van Veen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Van Veen'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Van Veen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kevinvanveen

Kevin Van Veen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Van Veen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Van Veen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Van Veen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Helmond Sport

1 Temmuz 2011 yılında Dijkse Boys

1 Temmuz 2012 yılında UDI '19

1 Temmuz 2013 yılında JVC Cuijk

14 Temmuz 2014 yılında FC Oss

30 Ocak 2015 yılında Scunthorpe Utd.

1 Şubat 2016 yılında SC Cambuur

30 Haziran 2016 yılında Scunthorpe Utd.

30 Ocak 2018 yılında Northampton

2 Ocak 2019 yılında Scunthorpe Utd.

1 Temmuz 2021 yılında Motherwell FC

Kevin Van Veen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Van Veen şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

PSV Eindhoven, Helmond Sport

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.