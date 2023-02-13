Kevin Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Vazquez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Vazquez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Vazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Vazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Vazquez 23 Mart 1993 tarihinde Nigrán şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kevin Vázquez Comesaña şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Vazquez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F.J.VILLAVERDE yapmaktadır. Kevin Vazquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Kevin Vazquez'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Vazquez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/keva_07/

Kevin Vazquezboyu ve yaşı kaç

Kevin Vazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Vazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kevin Vazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Vazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Celta Vigo B

1 Temmuz 2018 yılında Celta Vigo

Kevin Vazquez kimdir

Kevin Vazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Vazquez şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Kevin Vazquez nereli

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