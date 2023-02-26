Kevin Velasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Velasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Velasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Velasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Velasco 3 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Elvis Kevin Velasco Chere şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Velasco Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Velasco'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Velasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Velasco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Velasco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Velasco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Chacaritas FC

21 Ocak 2022 yılında Mushuc Runa SC

3 Ocak 2023 yılında Técnico U.

Kevin Velasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Velasco şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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