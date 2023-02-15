Kevin Walker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Walker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Walker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Walker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Walker 21 Temmuz 1989 tarihinde Örebro şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsveç,İrlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kevin Edward Bertil Walker şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Walker Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BR Group Management yapmaktadır. Kevin Walker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Walker'nin Örebro SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Walker Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kevinwalker89/

Kevin Walker Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Walker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevin Walker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Walker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2005 yılında Örebro SK U19

1 Temmuz 2005 yılında Örebro SK

31 Ağu 2007 yılında AIK

26 Ağu 2010 yılında Assyriska FF

30 Kasım 2010 yılında AIK

31 Ağu 2011 yılında GIF Sundsvall

30 Kasım 2011 yılında AIK

8 Ocak 2012 yılında GIF Sundsvall

8 Ocak 2015 yılında Djurgården

8 Ocak 2021 yılında Örebro SK

Kevin Walker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Walker şuan Örebro SK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Walker Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Varbergs BoIS (1994), Kalmar FF (1994-1998), Örebro SK (1998-2000), GIF Sundsvall (2001-2004), Örebro SK (2005)

İsveç U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.