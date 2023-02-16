Kevin Wiethaup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Wiethaup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Wiethaup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Wiethaup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Wiethaup 6 Ağu 2005 tarihinde Bocholt şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya,Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Wiethaup Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Kevin Wiethaup, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück U19 futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück U19 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Wiethaup'nin VfL Osnabrück U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Wiethaup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Wiethaup isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kevin Wiethaup Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Wiethaup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Osnabrück U17

1 Ocak 2022 yılında Osnabrück U19

Kevin Wiethaup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Wiethaup şuan VfL Osnabrück U19 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Wiethaup Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Osnabrücker SC (-2020), VfL Osnabrück (2020-)

Almanya U18 takımında 24 numaralı formasıyla 27 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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