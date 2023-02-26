Kevin Yamga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Yamga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Yamga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Yamga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Yamga 7 Eylül 1996 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Arthur Kevin Yamga Tientcheu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Yamga Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keyscout Football yapmaktadır. Kevin Yamga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 15 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Yamga'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Yamga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yamga14/

Kevin Yamga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Yamga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Yamga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Yamga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Chievo U19

6 Ağustos 2015 yılında Siena

30 Haziran 2016 yılında Chievo Verona

1 Temmuz 2016 yılında Arezzo

30 Haziran 2017 yılında Chievo Verona

31 Ağustos 2017 yılında Carpi

22 Ocak 2018 yılında Chievo Verona

23 Ocak 2018 yılında Pescara

30 Haziran 2018 yılında Chievo Verona

3 Eylül 2018 yılında LB Châteauroux

30 Haziran 2019 yılında Chievo Verona

22 Temmuz 2019 yılında Desportivo Aves

23 Eylül 2020 yılında Vejle BK

15 Ekim 2021 yılında Esteghlal FC

Kevin Yamga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Yamga şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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