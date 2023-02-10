Kevin Zenon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Zenon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Zenon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Zenon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Zenon 29 Temmuz 2001 tarihinde Goya şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kevin Andrés Zenón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Zenon Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAPITAL GROUP SM yapmaktadır. Kevin Zenon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Zenon'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Zenon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Zenon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Zenon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Zenon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ekim 2020 yılında CA Unión II

1 Şubat 2021 yılında CA Unión

Kevin Zenon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Zenon şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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