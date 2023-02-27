Kevins Cesnieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevins Cesnieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevins Cesnieks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevins Cesnieks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevins Cesnieks 6 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Kevins Cēsniek şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevins Cesnieks Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Kevins Cesnieks'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevins Cesnieks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevins Cesnieks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kevins Cesnieks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevins Cesnieks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Albatroz/Jelgava

Kevins Cesnieks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevins Cesnieks şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Kevins Cesnieks Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 2 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.