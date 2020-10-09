Kevork Hadjian kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

27 Eylül Cuma günü Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altında bulunan toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Söz konusu operasyonlarda cephe hattına gelerek Ermeni ordusuna katılan opera sanatçısı Kevork Hadjian hayatını kaybetti. Bu kapsamda Kevork Hadjian kimdir? Kaç yaşında? sorularının cevapları merak ediliyor. Soruların cevapları haberimizde...

KEVORK HADJİAN KİMDİR?

Kevork Hadjian,1971 yılında Lübnan'da dünyaya gelmiş Ermeni asıllı opera sanatçısıdır. 34 yıl boyunca Lübnan vatandaşı olarak bu ülkede yaşadıktan sonra 2005 yılında Ermenistan'a dönmüş ve vatandaşlık almıştır. Hadjian'ın Ermenistan ordusu için yazdığı sahip birçok parçası bulunuyor.

KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

1971 yılında dünyaya gelen Kevork Hadjian, 49 yaşındaydı. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda Ermeni ordusuna katılmış 7 Ekim Çarşamba günü yaşanan çatışmalarda öldüğü bildirildi.