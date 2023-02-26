Kewen Prince kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kewen Prince Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kewen Prince adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kewen Prince Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kewen Prince 20 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kewen Prince Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kewen Prince'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kewen Prince Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kewen Prince isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kewen Prince Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kewen Prince futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Chippa United

Kewen Prince Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kewen Prince şuan Chippa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.