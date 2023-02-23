Kewin Komar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kewin Komar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kewin Komar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kewin Komar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kewin Komar 26 Temmuz 2003 tarihinde Bełchatów şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Kewin Komar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kewin Komar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kewin Komar'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kewin Komar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kewin Komar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kewin Komar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kewin Komar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2019 yılında GKS Belchatow

12 Ocak 2022 yılında P. Niepolomice

Kewin Komar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kewin Komar şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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