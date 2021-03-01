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Key isminin anlamı nedir, Key ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Key isminin anlamı; uygun, muvafık, münasip, lâyık, doğru, yerinde demektir. Bu içeriğimizde Key isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Key isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Key isminin anlamı nedir, Key ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Key isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Key ismi ne demek, Key ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Key isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Key isminin kökeni: 

Key ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Key ismini kimse kullanmamaktadır.

Key isminin cinsiyeti: 

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Key isminin rengi:

Siyah

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Key İsminin anlamı nedir? TDK Key anlamı:

Key ismi TDK'da İran’da efsanevi Keyyaniler Hanedanı'nın padişahlarına verilen unvan anlamında kullanılmaktadır.

Key İsmi Kuranda geçiyor mu?

Key ismi Kuran'da yer almamaktadır.

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Key ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 3 harf bulunmaktadır.

Key isminin Harf Analizi Nedir ?

Key ismi 3 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

E : İletişim, duygusal karışık

Y : Başına buyruk, depresif

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Key isminin Numerolojisi Kaçtır?

Key ismi 3 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

E : 6

Y : 28

= 48 – Key İsminin Numeroloji Toplamı 48’dir.

Key ismi 3 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Key isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2      E: 5      Y: 7 = 14

1 +  4 = 5 Kader sayısı

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Key isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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