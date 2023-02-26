Kganyane Letsoenyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kganyane Letsoenyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kganyane Letsoenyo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kganyane Letsoenyo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kganyane Letsoenyo 3 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Kganyane Solomon Letsoenyo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kganyane Letsoenyo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Players Club yapmaktadır. Kganyane Letsoenyo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Kganyane Letsoenyo'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kganyane Letsoenyo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kganyane Letsoenyo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kganyane Letsoenyo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kganyane Letsoenyo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Cape Umoya Utd.

11 Ağustos 2021 yılında Stellenbosch FC

Kganyane Letsoenyo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kganyane Letsoenyo şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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