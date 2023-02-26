Kgaogelo Sekgota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kgaogelo Sekgota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kgaogelo Sekgota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kgaogelo Sekgota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kgaogelo Sekgota 22 Haziran 1997 tarihinde Seshego, Limpopo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Kgaogelo Rathete Sekgota şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kgaogelo Sekgota Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CrossOva yapmaktadır. Kgaogelo Sekgota, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kgaogelo Sekgota'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kgaogelo Sekgota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kgaogelo Sekgota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kgaogelo Sekgota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kgaogelo Sekgota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Polokwane Utd.

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

30 Mart 2017 yılında Stumbras

17 Ocak 2019 yılında Vitória Setúbal

18 Ocak 2020 yılında Bidvest Wits FC

6 Eylül 2020 yılında Vitória Setúbal

30 Kasım 2020 yılında Swallows FC

1 Temmuz 2021 yılında Kaizer Chiefs

Kgaogelo Sekgota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kgaogelo Sekgota şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Kgaogelo Sekgota Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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