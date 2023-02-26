Kgotso Mofokeng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kgotso Mofokeng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kgotso Mofokeng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kgotso Mofokeng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kgotso Mofokeng 31 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kgotso Mofokeng Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kgotso Mofokeng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 16 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Kgotso Mofokeng'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kgotso Mofokeng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kgotso Mofokeng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kgotso Mofokeng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kgotso Mofokeng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Aralık 2018 yılında Bloem. Celtic

Kgotso Mofokeng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kgotso Mofokeng şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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