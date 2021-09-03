Khabane Lame kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşalr tarafından çokça aratılanlar arsına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

KHABANE LAME KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

21 yaşında olan Khabane Lame 9 Mart 2000'de Senegal'de doğdu. Bir yaşından beri bir toplu konut kompleksinde büyüdüğü İtalya'nın Chivasso kentine taşındı ve hâlâ burada yaşıyor. Futbol ve basketbol gibi atletizmle uğraştı; lisede alt düzey basketbol şampiyonalarında oynadı.

TikTok'tan önce, CNC makine operatörü olarak çalıştı. Ayrıca TikTok videoları aracılığıyla üstesinden geldiği finansal sorunlar da yaşadı.

Lame, COVID-19 karantinaları sırasında Mart 2020'de TikTok'ta paylaşım yapmaya başladı. Aralık 2020'de DLuiRepubblica dergisi için modellik yaptı. 26 Nisan 2021'de en çok takip edilen İtalyan TikToker olarak Gianluca Vacchi'yi geride bıraktı. Lame'in şu anda TikTok'ta 75 milyondan fazla takipçisi var. Ayrıca, platformda en çok takip edilen İtalyan olarak Chiara Ferragni'yi yendikten sonra Instagram'da 24 milyondan fazla takipçisi var. Dünya çapında en çok takip edilen üçüncü TikToker ve en çok takip edilen İtalyan TikToker'dir.

Lame, 2021 yılında video paylaşım uygulaması TikTok'ta, 100 milyon aboneyi geçen 2'nci kullanıcı oldu.

SEVGİLİSİ KİM?

Khabane Lame'in Zaira Nucci adlı bir kızla ilişkisi olduğu bilinmektedir.