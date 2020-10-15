Khabib Nurmagomedov - Justin Gaethje maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UFC'de 28 maç yenilmezlik serisi ile hafif sıklet şampiyonluğunu elinde bulunduran Müslüman boksör Khabib Nurmagomedov ve 24 maçta 22 galibiyet alan Justin Gaethje'yi, bir araya getirecek maçın ne zaman yapılacağı açıklandı. Türkiye'de de sevilen ve takip edilen Rus boksör Khabib'in maçı için detaylar haberimizde mevcut...

Hafif sıklette şampiyon konumundaki Khabib ile “interim champion” (geçiçi şampiyon) konumundaki Gaethje, “undisputed champion” tartışmasız şampiyon unvanını ele geçirmek için oktagonda kozlarını paylaşacak.

MÜSABAKA 24 EKİM'DE

UFC Başkanı Dana White, Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje maçının tarihi açıkladı. Dana White'ın açıklamasına göre 24 Ekim'de ringe çıkacak olan ikili, şampiyonluk için karşılaşacak.

Mücadelenin kanal ve saat bilgisi geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

31 yaşındaki Gaethje son olarak 9 Mayıs 2020’de Tony Ferguson’ı mağlup etmişti. Gaethje’nin 24 maçta 22 galibiyeti ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

Son olarak 7 Eylül 2019’da dövüşen ve Dustin Poirier’i yenen 31 yaşındaki Khabib Nurmagomedov ise 28 maçta henüz mağlubiyeti tatmadı. Dana White, dev maçın oynanacağı yerin gelecek günlerde belli olacağını ifade etti.

BABASINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda babasını koronavirüs dolayısıyla kaybeden Khabib Nurmagomedov, “Omurgamızı yitirdik. Baba, antrenör, kardeş ve bir ikondu. Ondan sonra hiçbir şey asla eskisi gibi olmayacak” diye konuşmuştu.