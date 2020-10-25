UFC Hafif Siklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov, şampiyonluk kemerini bir kez daha korumak için Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı kazanan Khabib, profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı. Son karşılaşmasını geçtiğimiz sene eylülde Dustin Poirier ile yapan ve kemerini korumayı başaran yenilmez şampiyon Khabib, kemerini korumak için 1 yıl sonra kafese girdi. Khabib, Gaethje maçını da kazanarak, kariyeri boyunca yenilgi yüzü görmeden boks hayatını bitirdi.

"BU BENİM SON MAÇIM"

Müsabakanın ardından Khabib, "Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ederim. Tüm takımımı çok seviyorum. Bu benim son maçımdı. Babamsız buraya geldim. Babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. Anneme de son maçım olacağına söz verdim. Bu benim son maçım" diyerek emeklilik kararı aldığını açıkladı.

Khabib Nurmagomedov'un koronavirüse yakalanan babası ve antrenörü Abdulmanap Nurmagomedov, Temmuz ayında hayatını kaybetmişti