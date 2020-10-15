Khabib - Gaethje maçını kim kazandı? Khabib - Gaethje özet izle

24 Ekim 2020 saat 21.00'de başlayan Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje maçında kazanan, Dağıstanlı boksör Khabib Nurmagomedov oldu. Müsabakaya hızlı başlayan Khabib, kazanarak bir kez daha UFC Hafif Siklet şampiyonluğunu elinde tuttu.

EMEKLİLİĞİNİ İLAN ETTİ

Karşılaşmanın ardından Dağıstanlı dövüşçü, ''Tanrı bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ederim. Tüm takımımı çok seviyorum. Bu benim son maçımdı. Babamsız buraya geldim. Babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. Anneme de son maçım olacağına söz verdim. Bu benim son maçım'' diyerek emeklilik kararı aldığını açıkladı.

Mağlup olan taraf Justin Gaethje ise, ''Her kafese girdiğimde hayattaymış gibi hissediyorum. Rahatlamış durumdayım. Yapması gerekeni yaptı. Çok güçlü o. Babasını çok gururlandırdığını düşünüyorum'' şeklinde konuştu.