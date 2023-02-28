Khaled Abdelfattah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Abdelfattah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Abdelfattah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Abdelfattah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Abdelfattah 22 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da خالد محمد عبدالفتاح şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Abdelfattah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Talents Agency yapmaktadır. Khaled Abdelfattah, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Khaled Abdelfattah'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Khaled Abdelfattah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Abdelfattah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled Abdelfattah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Abdelfattah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Smouha

4 Ocak 2023 yılında El Ahly

30 Haziran 2023 yılında Smouha

Khaled Abdelfattah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Abdelfattah şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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