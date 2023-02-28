Khaled Al Nabris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Al Nabris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Al Nabris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Al Nabris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Al Nabris 27 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Filistin uyrukludur.Gerçek adı da خالد النبريص şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Al Nabris Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Khaled Al Nabris'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Khaled Al Nabris Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://mobile.twitter.com/Nbris10

http://www.instagram.com/nbris7/

Haberin Devamı

Khaled Al Nabris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Al Nabris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Khaled Al Nabris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Al Nabris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2022 yılında Ismaily

Khaled Al Nabris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Al Nabris şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.