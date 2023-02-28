Khaled Awad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Awad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Awad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Awad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Awad 1 Ocak 2003 tarihinde Mansoura şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Khaled Mohamed Awad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Awad Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish U23 futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Khaled Awad'nin Tala'ea El Gaish U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khaled Awad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Awad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled Awad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Awad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Awad şuan Tala'ea El Gaish U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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