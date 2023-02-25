Khaled Bouhakak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Bouhakak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Khaled Bouhakak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Khaled Bouhakak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Khaled Bouhakak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Bouhakak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Khaled Bouhakak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Bouhakak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Bouhakak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Bouhakak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Bouhakak 18 Eylül 1993 tarihinde El Khroub şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Bouhakak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Khaled Bouhakak'nin JS Kabylie ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khaled Bouhakak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Bouhakak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Khaled Bouhakak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Bouhakak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında AS Khroub

1 Temmuz 2016 yılında CABB Arreridj

1 Temmuz 2019 yılında AS Aïn M'lila

3 Eylül 2021 yılında JS Kabylie

Khaled Bouhakak kimdir

Khaled Bouhakak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Bouhakak şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Khaled Bouhakak nereli

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