Khaled Bousseliou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Bousseliou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Bousseliou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Bousseliou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Bousseliou 3 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Bousseliou Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khaled Bousseliou'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khaled Bousseliou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Bousseliou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled Bousseliou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Bousseliou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CR Belouizdad

20 Temmuz 2022 yılında USM Alger

Khaled Bousseliou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Bousseliou şuan USM Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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