Khaled El Akhmimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled El Akhmimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled El Akhmimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled El Akhmimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled El Akhmimi 2 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da خالد الاخميمى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled El Akhmimi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Khaled El Akhmimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına - tarihinde katılmıştır. Khaled El Akhmimi'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khaled El Akhmimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled El Akhmimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled El Akhmimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled El Akhmimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled El Akhmimi şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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