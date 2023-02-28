Khaled El Ghandour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled El Ghandour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled El Ghandour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled El Ghandour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled El Ghandour 15 Mayıs 1991 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Khaled Metwali Abdelhamid şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled El Ghandour Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AS Sports Management Int. yapmaktadır. Khaled El Ghandour, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Khaled El Ghandour'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Khaled El Ghandour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled El Ghandour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled El Ghandour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled El Ghandour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2016 yılında El Ittihad

30 Haziran 2017 yılında El Shorta

1 Temmuz 2017 yılında El Ittihad

Khaled El Ghandour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled El Ghandour şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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