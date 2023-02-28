Khaled Kamar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Kamar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Kamar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Kamar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Kamar 2 Şubat 1988 tarihinde Kafr El Zayat şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da خالد قمر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Kamar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khaled Kamar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Khaled Kamar'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Khaled Kamar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Kamar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled Kamar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Kamar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında El Shorta

1 Temmuz 2014 yılında Zamalek

3 Ağustos 2015 yılında Smouha

30 Haziran 2016 yılında Zamalek

2 Ağustos 2016 yılında El Ittihad

30 Haziran 2017 yılında Zamalek

27 Ocak 2018 yılında Entag El Harby

30 Haziran 2018 yılında Zamalek

1 Temmuz 2018 yılında El Ittihad

12 Eylül 2021 yılında El Gouna

15 Eylül 2022 yılında Gaish

Khaled Kamar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Kamar şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Khaled Kamar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 12 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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