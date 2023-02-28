Khaled Mostafa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Mostafa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Mostafa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Mostafa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Mostafa 2 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da خالد مصطفى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Mostafa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Khaled Mostafa'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Khaled Mostafa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Mostafa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled Mostafa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Mostafa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2019 yılında El Masry

31 Ekim 2020 yılında Zamalek U21

1 Aralık 2020 yılında El Makasa

31 Ağustos 2021 yılında Zamalek U21

7 Ekim 2021 yılında Eastern Company

31 Ocak 2023 yılında Bank El Ahly

Khaled Mostafa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Mostafa şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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