Khaled Reda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Reda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Reda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Reda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Reda 19 Ağustos 1989 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da خالد رضا şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Reda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khaled Reda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 22 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Khaled Reda'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Khaled Reda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Reda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled Reda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Reda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında El Nasr

1 Temmuz 2018 yılında Wadi Degla

22 Eylül 2021 yılında Enppi SC

Khaled Reda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Reda şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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