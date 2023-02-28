Khaled Sami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Sami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Sami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Sami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Sami 18 Ocak 1990 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da خالد سامى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Sami Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 8 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Khaled Sami'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Khaled Sami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Sami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled Sami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Sami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Harras Hodoud

6 Eylül 2021 yılında El Mahalla

8 Ekim 2022 yılında Harras Hodoud

Khaled Sami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Sami şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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