Khaled Sobhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Sobhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Sobhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Sobhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Sobhi 4 Mayıs 1995 tarihinde Ismailia şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da خالد صبحى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Sobhi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khaled Sobhi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Khaled Sobhi'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Khaled Sobhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Sobhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled Sobhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Sobhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ekim 2015 yılında Aswan SC

30 Haziran 2016 yılında Ismaily SC U21

1 Ağustos 2016 yılında Qanah

1 Temmuz 2017 yılında El Gouna

26 Kasım 2020 yılında Cleopatra FC

20 Eylül 2022 yılında El Ittihad

30 Haziran 2023 yılında Cleopatra FC

Khaled Sobhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Sobhi şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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