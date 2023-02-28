Khaled Sotohi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Sotohi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Sotohi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Sotohi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Sotohi 1 Mayıs 1989 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da خالد السطوحى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Sotohi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 90 Ninety Football Management yapmaktadır. Khaled Sotohi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 1 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Khaled Sotohi'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khaled Sotohi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Sotohi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled Sotohi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Sotohi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Smouha

11 Ocak 2017 yılında Gaish

30 Haziran 2017 yılında Smouha

1 Ağustos 2017 yılında Gaish

Khaled Sotohi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Sotohi şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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